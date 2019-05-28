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Погода в Украине 29 мая будет теплая и солнечная, только на западе ожидаются дожди. Фото: Ракурс

Погода в Украине 29 мая будет теплая и солнечная, только на западе ожидаются дожди (КАРТА)

28 мая 2019, 14:16
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Погода в Украине 29 мая порадует украинцев теплом и солнцем, только в западных областях страны будут дожди с грозами.

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На востоке Украины последние дни весны принесут жару — температура воздуха поднимется до 32° выше нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 мая прогнозируется облачная и теплая. Температура ночью 16−18° тепла, днем 26−28° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки будет идти дождь с грозой. Ожидается небольшое похолодание. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, днем 21−23° тепла.

В Одессе в среду будет теплая и солнечная погода, дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем воздух прогреется до плюс 27−29°.

В Днепре 29 мая Гидрометцентр обещает жару и переменную облачность. Ночью столбики термометров покажут 16−18° выше нуля, днем ожидается 30−32° тепла.

В Харькове завтра синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Температура ночью 12−14° тепла, днем 30−32° тепла по Цельсию.

В Карпатах 29 мая в течение дня будет идти дождь с грозой. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 21−23° выше нуля.

Погода в Украине 29 мая будет солнечная. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 29 мая будет неспокойная. После полуночи ожидается слабая магнитная буря. В течение дня будут небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 мая. Фото: gismeteo

Источник: Ракурс


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