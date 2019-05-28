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Ракурс
Пограничник погорел на взятке. Фото: Информатор

На Буковине пограничника задержали за систематическое взяточничество (ФОТО)

28 мая 2019, 14:14
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За взятку задержали участкового инспектора военного городка «Кельменцы» Черновицкого пограничного отряда.

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Сотрудник Государственной пограничной службы систематически получал взятки за беспрепятственную переправку через границу с Молдовой лекарственных средств, анаболических препаратов и спортивного питания. Контрабандные товары провозили вне таможенных пунктов пропуска. Об этом 28 мая сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Чиновника задержали на центральной улице Кельменцев во время получения очередной части взятки в размере 1 тыс. 200 долл.

Злоумышленнику объявили о подозрении в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Задержание на взятке. Фото: СБУ

Напомним, в мае Служба безопасности Украины поймала на взятке патрульного Нацполиции Запорожской области и депутата Черкасского облсовета. Патрульный требовал 10 тыс. дол. в обмен на предоставление ему информации о том, где находится украденное из воинской части имущество, а депутат периодически брал взятки у предпринимателей за аренду земельных участков.

Источник: Ракурс


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