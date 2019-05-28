Компания Ахметова получила контроль в "Киевоблэнерго" и уволила руководство

https://racurs.ua/n122460-kompaniya-ahmetova-poluchila-kontrol-v-kievoblenergo-i-uvolila-rukovodstvo.html

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Компания олигарха Ринат Ахметов официально получила контроль в АО «Киевоблэнерго» и уволила правление общества.

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О приобретении компанией ДТЭК облэнерго сообщает «Энергореформа» со ссылкой на информацию от Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

На сайте облэнерго сообщается, что наблюдательный совет компании 24 мая уволил правление во главе с Владимиром Чернявским. Новые руководители компании не избирались. «Энергореформа» отмечает, что в подконтрольных ДТЭК электросетевых компаниях оперативное управление осуществляет генеральный директор.

Сейчас в холдинг «ДТЭК Сети» входят пять предприятий: «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Днепровские электросети», «ДТЭК Донецкие электросети», «ДТЭК Высоковольтные сети», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь». В начале года ДТЭК заявляла о намерении сконцентрировать 68% акций АО «Одессаоблэнерго» и 94% ЗАО «Киевоблэнерго».

В конце апреля Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «ДТЭК Нефтегаз» приобрести акции этих энергетических компаний, а в мае ДТЭК объявил о приобретении ценных бумаг у VS Energy.

Компанию ДТЭК создали в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент», которую контролирует Ринат Ахметов. Предприятия группы объединены в интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.