Компанія Ахметова отримала контроль в "Київобленерго" і звільнила керівництво

https://racurs.ua/ua/n122460-kompaniya-ahmetova-otrymala-kontrol-v-kyyivoblenergo-i-zvilnyla-kerivnyctvo.html

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Компанія олігарха Рината Ахметова офіційно отримала контроль в ПрАТ «Київобленерго» і звільнила правління товариства.

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Про придбання компанією ДТЕК обленерго повідомляє «Енергореформа» з посиланням на інформацію від Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

На сайті обленерго повідомляється, що наглядова рада компанії 24 травня звільнила правління на чолі з Володимиром Чернявським. Нові керівники компанії не обрані. «Енергореформа» відзначає, що у підконтрольних ДТЕК електромережних компаніях оперативне управління здійснює генеральний директор.

Наразі в холдинг «ДТЕК Мережі» входять п’ять підприємств: «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Дніпровські електромережі», «ДТЕК Донецькі електромережі», «ДТЕК Високовольтні мережі», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля». На початку року ДТЕК заявляла про намір сконцентрувати 68% акцій АТ «Одесаобленерго» і 94% ПрАТ «Київобленерго».

У кінці квітня Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» придбати акції цих енергетичних компаній, а в травні ДТЕК оголосив про придбання цінних паперів у VS Energy.

Компанію ДТЕК створили у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент», яку контролює Рінат Ахметов. Підприємства групи об'єднані в інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.