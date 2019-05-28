Флагман Redmi K20 Pro. Фото: Android Central

https://racurs.ua/ua/n122459-kompaniya-xiaomi-prezentuvala-flagmanski-smartfony-redmi-k20-ta-redmi-k20-pro-za-dostupnou-cinou.html

Ракурс

Китайська компанія Xiaomi (Сяомі) представила флагманські смартфони Redmi Redmi K20 та Redmi K20 Pro (Редмі). Новинки отримали потужну начинку та яскравий дисплей.

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Смартфони отримали AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та діагоналлю 6,39 дюйми. Екран, завдяки відсутності будь-яких вирізів чи «капельок», займає 91,9% площі передньої панелі. Корпус телефону скляний з металічними вставками. Розблокувати телефон можна завдяки вбудованому в екран оптичному сканеру відбитків пальців сьомого покоління. Про це повідомляє 4PDA.

Новинка отримала восьмиядерний процесор Snapdragon 855. Об'єм оперативної пам’яті становить 6 або 8 ГБ, вбудованого накопичувача — 64, 128 або 256 ГБ. Смартфон оснастили потрійною основною камерою на 48, 8 та 13 Мп. Фронтальний модуль на 20 Мп активується за допомогою висувного механізму. Виробник заявляє про ресурс в 300 тис. циклів спрацьовування.

Redmi K20 Pro отримав акумулятор на 4000 mAh із функцією швидкої зарядки, порт USB Type-C, 3,5-мм роз'єм для навушників. Заявлена й робота функції NFC.

Очікується, що Redmi K20 Pro надійде в продаж 1 червня, а Redmi K20 — 6 червня. Версія Redmi K20 з 6ГБ «оперативки» та 64 ГБ встроєної коштуватиме 289 дол., а версія з 128 ГБ внутрішньої пам’яті — 303 дол. Найдорожча версія Redmi K20 Pro з 8 ГБ «оперативки» та 256 ГБ внутрішньої пам’яті коштуватиме 434 дол.

Нагадаємо, компанія Xiaomi (Сяомі) планує випустити смартфон без рамок навколо дисплея та без механічних кнопок управління. Виробник зареєстрував патент на дизайн пристрою у Всесвітній організації інтелектуальної власності.