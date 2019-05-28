Глава місії ЄС про Луценка: генпрокурором повинен бути прокурор, а не політик. Фото: KHARKIV Today

https://racurs.ua/ua/n122458-glava-misiyi-ies-pro-lucenka-genprokurorom-povynen-buty-prokuror-a-ne-polityk.html

Ракурс

Керівник Консультативної місії Євросоюзу Кястутис Ланчінскас різко розкритикував генерального прокурора України Юрія Луценка.

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За словами Ланчінскаса, обіймати посаду генпрокурора повинен прокурор, а не політик. Прокурор не може бути політизованим і представляти політичну силу. Про це заявив Ланчінскас в своєму інтерв’ю «Європейській правді».

Ланчінскас стверджує, що публікація Луценком в Facebook матеріалів кримінальних справ, результати судмедекспертизи Каті Гандзюк і імен детективів НАБУ під прикриттям заборонена законом і є неприйнятною.

Посаду головного прокурора повинен займати професійний юрист вищого рангу з високими моральними цінностями. За словами Ланчінскаса, поведінка підлеглих в 70% випадків залежить від прикладу керівництва. Якщо є проблеми, то причини потрібно шукати саме там.

Ланчінскас зазначив, що зараз ведеться аудит прокуратури при фінансуванні Ради Європи. На основі результатів необхідно буде розробити реформування відомства. Новому генпрокурору, наголошує Ланчінскас, треба буде надихнути своїх підлеглих повірити в нього і тоді настануть зміни в цій системі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», нардеп Сергій Лещенко заявив, що генпрокурор Луценко змовився з адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.