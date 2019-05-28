Справа «ПриватБанку». Фото: Финансовый клуб

https://racurs.ua/ua/n122457-pryvatbank-oskarjyv-rishennya-okrujnogo-adminsudu-kyieva-schodo-nezakonnoyi-nacionalizaciyi.html

Ракурс

«ПриватБанк» 27 травня подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про націоналізацію.

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Скаргу подано у справі № 826/7432/17 за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського скасувати рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави. Про це сьогодні повідомила прес-служба «ПриватБанку».

Також 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії «ТріанталІнвестментс ЛТД» про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов’язаних з банком осіб, — йдеться у повідомленні.

У банку запевнили, що з урахуванням цього, вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків.

Як відомо, наприкінці 2016 року «ПриватБанк», який належав олігарху Ігорю Коломойському, був націоналізований. Державі перейшли 100% акцій, при цьому банк докапіталізували на 155,3 млрд грн.

Нагадаємо, у квітні Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів про незаконність націоналізації «ПриватБанку». Згодом інший суд підтвердив рішення про скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки у «ПриватБанку». Результати цієї перевірки спонукали державу ініціювати націоналізацію установи.

Згодом Нацбанк подав дві апеляції на відповідні рішення суду, винесені на користь бізнесмена Коломойського.