Дело «ПриватБанка». Фото: Финансовый клуб

https://racurs.ua/n122457-privatbank-objaloval-reshenie-okrujnogo-adminsuda-kieva-o-nezakonnoy-nacionalizacii.html

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«ПриватБанк» 27 мая подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева о национализации.

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Жалоба подана по делу № 826/7432/17 по иску бизнесмена Игоря Коломойского отменить решение о выводе неплатежеспособного банка с рынка с участием государства. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «ПриватБанка».

Также 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании «ТрианталИнвестментс ЛТД» об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц, — говорится в сообщении.

В банке заверили, что с учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.

Как известно, в конце 2016 года «ПриватБанк», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, был национализирован. Государству перешли 100% акций, при этом банк докапитализировали на 155,3 млрд грн.

Напомним, в апреле Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации «ПриватБанка». Впоследствии другой суд подтвердил решение об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки в «ПриватБанке». Результаты этой проверки побудили государство инициировать национализацию учреждения.

Впоследствии Нацбанк подал две апелляции на решения суда, вынесенные в пользу бизнесмена Коломойского.