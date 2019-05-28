Без гречки, но с сахаром и лекарствами: в Украине стартовали выборы в Раду, фото — Зеркало недели

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Ракурс

В Украине стартовала избирательная кампания. Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал случаи возможного подкупа избирателей во время раздачи сахара, лекарств, мячей и билетов.

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Комитет зафиксировал массовую раздачу гражданам товаров и услуг от имени вероятных кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться в одномандатных округах. Пресс-служба КИУ в Фейсбук сообщила, что раздача осуществлялась от имени благотворительных фондов и раньше, но после объявления досрочных выборов существенно активизировалась.

Наблюдатели КИУ зафиксировали такие случаи в Луганской, Одесской, Полтавской и Житомирской областях.

В Северодонецке 24 мая гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата Сергея Шахова. Будущие избирателей получали подарки в пакетах с символикой партии «Наш Край».

Одесские СМИ сообщили, что в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Геннадия Чекиты. Набор включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. В подарочный набор включили и письмо с изображением нардепа.

А вот нардеп Артем Витко поздравил с окончанием учебы школьников Малоперещепинской школы (Полтавская область) и подарил мячи.

В Житомире 25 мая нардеп Борислав Розенблатт и власть открыли инклюзивную площадку. Ее установили за средства госбюджета, но на площадке есть надпись о том, что она «установлена по инициативе народного депутата Розенблатта».

В Коростене 25 мая благотворительный фонд Сергея Пашинского ко Дню города организовал спортивные соревнования по стритболу и воркауту, а также ​​детские конкурсы. Участники получили подарки от фонда Пашинского — билеты в столичный аквапарк и денежный приз.

В КИУ напоминают, что такие действия юридически не являются подкупом избирателей, поскольку депутаты, от имени которых дарятся товары или услуги, еще не зарегистрированы кандидатами на выборах. Но в комитете указывают на недобросовестность такой деятельности, поскольку она является формой финансового стимулирования избирателей.