В Евросоюзе начнут циркулировать новые банкноты. Фото: InvestFuture

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Ракурс

Новые банкноты номиналом 100 и 200 евро начнут циркулировать в Евросоюзе с сегодняшнего дня. Они обладают новым дизайном и более устойчивы к подделке.

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У новых банкнот увеличенный изумрудный номер и спутниковая голограмма, что позволяет легко невооруженным взглядом обнаружить поддельные банкноты. Об этом сообщают в пресс-службе Европейского центробанка.

На спутниковой голограмме (серебристая полоска на банкноте) можно заметить маленькие символы евро, которые начнут перемещаться вокруг числа, если наклонить банкноту. На серебристой полосе также можно увидеть архитектурный мотив, большой символ евро и портрет Европы.

В новых банкнотах создали увеличенное изумрудное число, внутри которого также есть символы евро. Это число есть на всех других банкнотах этой серии (серия Europa), но символы присутствуют только на этой.

Новые евро обладают тем же размером, что и банкнота на 50 евро, что значительно упростит их обработку на машинах и хранение в кошельке. В центробанке отмечают, что новые купюры меньше подвержены износу и прослужат дольше.

Купюра номиналом 100 евро является третьей по популярности после 50 и 20 евро. Востребованность на купюры с достоинством 100 и 200 евро растет ежегодно со ставкой 7,6% и 8,6% соответственно.

Банкноты первой серии номиналом 100 и 200 евро останутся законными, но постепенно будут изыматься из обращения.

Как ранее сообщал «Ракурс», купюра в 500 евро больше не будет выпускаться в странах Европы.