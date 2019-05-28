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Учения ВМС Украины. Фото: flickr.com

Военные учения в Азовском море провели моряки и пилоты украинских ВМС (ВИДЕО)

28 мая 2019, 12:05
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Вооруженные силы Украины провели военные учения в Азовском море.

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Малые бронированные катера «Кременчуг» и «Лубны» из состава Операции объединенных сил провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Об этом 28 мая сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Военные моряки учились отрабатывать тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы. Также представители ВМС провели тренировку по противовоздушной обороне и связи. Маневры проходили при поддержке вертолета Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских сил ВС Украины.

Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности, — отметили в штабе ООС.

Напомним, в мае танковый резерв Объединенных сил провел в зоне боевых действий на Донбассе зрелищные учения танкового резерва. Танкисты резерва командующего ООС отработали отражение атаки противника, который прорвал или вклинился в оборону наших войск.

Источник: Ракурс


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