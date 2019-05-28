Навчання ВМС України. Фото: flickr.com

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Ракурс

Збройні сили України провели військові навчання в Азовському морі.

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Малі броньовані катери «Кременчук» та «Лубни» зі складу Операції об'єднаних сил провели чергові навчальні маневри з практичним виконанням стрільб з кормового та носового артилерійських модулів. Про це 28 травня повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Військові моряки вчилися відпрацювати тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби. Також представники ВМС провели тренування з протиповітряної оборони та зв’язку. Маневри відбувалися за підтримки вертольота Мі-14 морської авіаційної бригади Військово-морських сил ЗС України.

Подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів та утримувати на належному рівні готовність морської компоненти Об'єднаних сил до реагування на розвиток подій в районі відповідальності, — зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, у травні танковий резерв Об'єднаних сил провів у зоні бойових дій на Донбасі видовищні навчання танкового резерву. Танкісти резерву командувача ООС відпрацювали відбиття атаки противника, який прорвав або вклинився в оборону наших військ.