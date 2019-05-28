Как депутаты врали в декларациях: НАПК обнародовало невероятную сумму, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n122453-kak-deputaty-vrali-v-deklaraciyah-napk-obnarodovalo-neveroyatnuu-summu-infografika.html

Ракурс

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в 2017—2019 годах установило, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд грн.

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НАПК выявило такие расхождения по результатам проверок 110 деклараций, которые подали 72 нардепа. Недостоверные сведения обнаружили в 77 декларациях, сообщила 28 мая пресс-служба НАПК.

Агентство составило и направило в Национальное антикоррупционного бюро 23 вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений, а именно: декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ст. 366−1 УК) и незаконное обогащение (до признания неконституционной ст. 368−2 УК).

Выводы НАПК относительно деклараций нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.

В 49 декларациях депутатов НАПК установило недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, а это не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в финансовых отчетах 17 кандидатов в президенты Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения.