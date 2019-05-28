Як депутати брехали в деклараціях: НАЗК оприлюднило божевільну суму, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122453-yak-deputaty-brehaly-v-deklaraciyah-nazk-opryludnylo-bojevilnu-sumu-infografika.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у 2017 — 2019 роках встановило, що народні депутати України у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд грн.

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НАЗК виявило такі розбіжності за результатами перевірок 110 декларацій, які подали 72 нардепи. Недостовірні відомості виявили у 77 деклараціях, повідомила 28 травня прес-служба НАЗК.

Агентство склало та направило до Національного антикорупційного бюро 23 висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень, а саме декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ст. 366−1 ККУ) та незаконне збагачення (до визнання неконституційною ст. 368−2 ККУ).

Висновки НАЗК щодо декларацій нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.

У 49 деклараціях депутатів НАЗК встановила недостовірні відомості на суму, яка не перевищує 100 прожиткових мінімумів, а це не тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у фінансових звітах 17 кандидатів у президенти Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення.