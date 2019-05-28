Мадуро оголосив вибори до парламенту. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n122452-maduro-anonsuvav-provedennya-vyboriv-do-parlamentu-venesuely.html

Ракурс

Парламентські вибори у Венесуелі можуть відбутися вже найближчим часом.

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Глава держави Ніколас Мадуро звернувся до керівництва та рядових членів своєї партії із закликом готуватися до перемоги на парламентських виборах. Про це президент написав 28 травня на власній сторінці у Twitter.

Національні збори потрібно оновити та покінчити з порочним колом божевілля та дестабілізації, — заявив президент Венесуели.

Як відомо, політичне протистояння у Венесуелі триває з січня. Лідер опозиції Хуан Гуайдо звинуватив Мадуро в узурпації влади та оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента. Понад 50 країн світу визнали Гуайдо єдиним легітимним керівником країни. Попри це, Мадуро продовжує керувати країною та контролює армію і силові структури.

Нагадаємо, в Вашингтоні заявили, що готові підключити армію Сполучених Штатів до вирішення венесуельської кризи. Такий сценарій може бути реалізований, якщо Сполучені Штати не зможуть домогтися врегулювання із застосуванням дипломатичних і політичних інструментів.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро після таких заяв закликав військових бути готовими до оборони в разі вторгнення в країну армії Сполучених Штатів Америки.