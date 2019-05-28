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Ракурс
Мадуро объявил выборы в парламент. Фото: Reuters

Мадуро анонсировал проведение выборов в парламент Венесуэлы

28 мая 2019, 11:22
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Парламентские выборы в Венесуэле могут состояться уже в ближайшее время.

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Глава государства Николас Мадуро обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Об этом президент написал 28 мая на собственной странице в Twitter.

Национальную ассамблею нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации, — заявил президент Венесуэлы.

Как известно, политическое противостояние в Венесуэле продолжается с января. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо обвинил Маудро в узурпации власти и объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Более 50 стран мира признали Гуайдо единственным легитимным руководителем страны. Несмотря на это, Мадуро продолжает руководить страной и контролирует армию и силовые структуры.

Напомним, в Вашингтоне заявили, что готовы подключить армию Соединенных Штатов к решению венесуэльского кризиса. Такой сценарий может быть реализован, если Соединенные Штаты не смогут добиться урегулирования с применением дипломатических и политических инструментов.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро после таких заявлений призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения в страну армии Соединенных Штатов Америки.

Источник: Ракурс


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