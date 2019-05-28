Мадуро объявил выборы в парламент. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n122452-maduro-anonsiroval-provedenie-vyborov-v-parlament-venesuely.html

Ракурс

Парламентские выборы в Венесуэле могут состояться уже в ближайшее время.

Loading...

Глава государства Николас Мадуро обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Об этом президент написал 28 мая на собственной странице в Twitter.

Национальную ассамблею нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации, — заявил президент Венесуэлы.

Как известно, политическое противостояние в Венесуэле продолжается с января. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо обвинил Маудро в узурпации власти и объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Более 50 стран мира признали Гуайдо единственным легитимным руководителем страны. Несмотря на это, Мадуро продолжает руководить страной и контролирует армию и силовые структуры.

Напомним, в Вашингтоне заявили, что готовы подключить армию Соединенных Штатов к решению венесуэльского кризиса. Такой сценарий может быть реализован, если Соединенные Штаты не смогут добиться урегулирования с применением дипломатических и политических инструментов.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро после таких заявлений призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения в страну армии Соединенных Штатов Америки.