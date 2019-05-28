Конфликт в Косово: армия Сербии в полной боевой готовности из-за арестов. Фото: info-balkan

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В Косово прокатилась волна арестов в бывшей сербской провинции. Премьер-министр страны Рамуш Харадинай заявил, что в регионе проводится операция по борьбе с организованной преступностью и контрабандой.

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Также во время арестов были задержаны сотрудники таможни и полиции. Харадинай призвал к спокойствию, а напряжение на Балканах заметно возросло. Об этом сообщает изданиеThe Associated Press.

Тем временем, армия Сербии была приведена в состояние полной боевой готовности. В сербском правительстве заявили, что полиция Косово пытается изгнать и запугать сербов, которые живут в провинции.

Сами действия правоохранителей назвали угрожающими стабильности и пообещали, что Сербия отреагирует в течение дня, если аресты не прекратятся.

В состояние боевой готовности привели, в частности, ту часть войск, которые дислоцированы возле границы с Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власть в Косово полностью утрачена, и теперь необходимо признать крупнейшее национальное поражение.

Отметим, что Сербия утратила контроль над Косово в 1999 году, когда НАТО вмешалось и прекратило кровавое подавление косовских сепаратистов. В 2008 году Косово провозгласило независимость, но Сербия этот факт отказалась признавать.

Как ранее сообщалось, власти Косово решили потратить 300 млн евро на создание своей армии.