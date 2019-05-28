Украина в ноте к РФ спросит о механизме исполнения решения трибунала ООН, фото — Фейсбук Р. Цимбалюка

https://racurs.ua/n122450-zerkal-ukraina-v-note-k-rf-sprosit-o-mehanizme-vozvrascheniya-moryakov-i-korabley.html

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Министерство иностранных дел Украины подготовило дипломатическую ноту России с вопросом, когда и как можно забрать захваченные в Керченском проливе корабли и 24 украинских моряка.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявила заместитель главы дипломатического ведомства Елена Зеркаль. Документ сегодня направят в Москву. В нем Украина спрашивает о механизме исполнения решения Международного трибунала по морскому праву, которое приняли 25 мая.

В ноте мы спрашиваем, как мы можем забрать наши корабли, когда, где и как наши консулы могут забрать наших ребят из «Лефортово», — отметила Зеркаль.

Кроме того, МИД будет просить направить аналогичные ноты и зарубежных партнеров. Украина призовет министров иностранных дел других стран обратиться к Москве с требованием выполнить решение трибунала.

Зеркаль заявила также о намерении Украины добиваться в международном арбитраже фиксации статуса Керченского пролива как международного. Она сообщила, что представители России считают его внутренним для РФ и во «внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство».

Напомним, что вчера Московский горсуд оставил под стражей пленных украинских моряков. Таким образом, российский суд отказал в освобождении всем 24 морякам.

В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно освободить три украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей. В Москве же заявили, что не намерены выполнять это решение.