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Україна у ноті до РФ запитає про механізм виконання рішення трибуналу ООН, фото — Фейсбук Р. Цимбалюка

Зеркаль: Україна у ноті до РФ запитає про механізм повернення моряків та суден

28 тра 2019, 11:04
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Міністерство закордонних справ України підготувало дипломатичну ноту до Росії із запитанням, коли та як можна забрати захоплені в Керченській протоці судна та 24 українських моряки.

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Про це в ефірі «Радіо НВ» заявила заступниця глави дипломатичного відомства Олена Зеркаль. Документ сьогодні спрямують до Москви. У ньому Україна запитує про механізм виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, яке ухвалили 25 травня.

У ноті ми запитуємо, як ми можемо забрати наші кораблі, коли, де і як наші консули можуть забрати наших хлопців з «Лефортово», — зазначила Зеркаль.

Крім того, МЗС проситиме спрямувати аналогічні ноти і закордонними партнерами. Україна закличе міністрів закордонних справ інших країн звернутися до Москви з вимогою виконати рішення трибуналу.

Зеркаль заявила також про намір України домагатися в міжнародному арбітражі фіксації статусу Керченської протоки як міжнародної. Вона повідомила, що представники Росії вважають її внутрішньою для РФ й у «внутрішній риториці дійшли до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство».

Нагадаємо, що учора Московський міськсуд залишив під вартою полонених українських моряків. Таким чином, російський суд відмовив у звільненні всім 24 морякам.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов’язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі та 24 члени їхніх екіпажів. У Москві ж заявили, що не мають наміру виконувати це рішення.

Джерело: Ракурс


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999

Зеркаль: Україна у ноті до РФ запитає про механізм повернення моряків та суден

МЗС України підготувало ноту до Росії із запитанням, коли та як можна забрати захоплені в Керченській протоці судна та моряків. Київ також прагне домагатися в міжнародному арбітражі фіксації міжнародного статусу Керченської протоки

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