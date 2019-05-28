Україна у ноті до РФ запитає про механізм виконання рішення трибуналу ООН, фото — Фейсбук Р. Цимбалюка

https://racurs.ua/ua/n122450-zerkal-ukrayina-u-noti-do-rf-zapytaie-pro-mehanizm-povernennya-moryakiv-ta-suden.html

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Міністерство закордонних справ України підготувало дипломатичну ноту до Росії із запитанням, коли та як можна забрати захоплені в Керченській протоці судна та 24 українських моряки.

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Про це в ефірі «Радіо НВ» заявила заступниця глави дипломатичного відомства Олена Зеркаль. Документ сьогодні спрямують до Москви. У ньому Україна запитує про механізм виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, яке ухвалили 25 травня.

У ноті ми запитуємо, як ми можемо забрати наші кораблі, коли, де і як наші консули можуть забрати наших хлопців з «Лефортово», — зазначила Зеркаль.

Крім того, МЗС проситиме спрямувати аналогічні ноти і закордонними партнерами. Україна закличе міністрів закордонних справ інших країн звернутися до Москви з вимогою виконати рішення трибуналу.

Зеркаль заявила також про намір України домагатися в міжнародному арбітражі фіксації статусу Керченської протоки як міжнародної. Вона повідомила, що представники Росії вважають її внутрішньою для РФ й у «внутрішній риториці дійшли до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство».

Нагадаємо, що учора Московський міськсуд залишив під вартою полонених українських моряків. Таким чином, російський суд відмовив у звільненні всім 24 морякам.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов’язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі та 24 члени їхніх екіпажів. У Москві ж заявили, що не мають наміру виконувати це рішення.