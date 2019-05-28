Министр Владимир Омелян. Фото: Новости N

https://racurs.ua/n122449-omelyanu-obyavili-obvinitelnyy-akt-po-delu-o-nedostovernom-deklarirovanii.html

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Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну 27 мая объявили обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании.

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Очередное заседание по делу чиновника прошло в Соломенском районном суде города Киева при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Омеляна обвиняют по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Так, на заседании прокурором САП объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что следующее заседание по делу Омеляна запланировано на 23 августа 2019 года.

В САП напомнили, что Владимир Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование дела в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Министру грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.