Міністр Володимир Омелян. Фото: Новости N

https://racurs.ua/ua/n122449-omelyanu-ogolosyly-obvynuvalnyy-akt-u-spravi-pro-nedostovirne-deklaruvannya.html

Ракурс

Міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну 27 травня оголосили обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування.

Loading...

Чергове засідання у справі чиновника відбулося у Солом’янському районному суді міста Києва за участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Омеляна обвинувачують за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба САП у Facebook.

Так, на засіданні прокурором САП оголошено обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок та обсяг дослідження доказів, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наступне засідання у справі Омеляна заплановане на 23 серпня 2019 року.

У САП нагадали, що Володимир Омелян обвинувачується у тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн грн та 8 млн грн відповідно.

Раніше повідомлялося, що в листопаді 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування справи стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Міністру загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.