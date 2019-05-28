Вибух у Франції: компоненти для бомби купили через інтернет. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n122448-vybuh-u-franciyi-komponenty-dlya-bomby-kupyly-cherez-internet.html

Ракурс

Підозрюваний у скоєнні вибуху в Ліоні (Франція) купив всі необхідні складові для бомби через інтернет-магазин Amazon.

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Встановлено, що зловмисник замовив ацетон, мікросхеми, батарейки та перекис водню. Поліція намагається встановити мотиви скоєння злочину і можливий зв’язок з радикальним ісламом. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien, передає «РБК-Україна».

Затриманий 24-річний студент не криючись замовив все необхідне через свій аккаунт. Замовлення йому доставили додому. Поліція поки не змогла встановити причини нападу.

Разом зі студентом затримали 17-річного школяра (родич) і мати підозрюваного.

Як відомо, 24 травня в центрі Ліона навпроти пекарні вибухнула бомба. Посилку з вибухівкою начинили болтами, гвинтами і цвяхами. В результаті вибуху 13осіб отримали легкі поранення.

Пакет з бомбою зловмисник привіз на велосипеді, залишив посеред пішохідної вулиці і поїхав. Зловмисника затримали через три дні. Він потрапив на кілька камер відеоспостереження і його вдалося розшукати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Франції Еммануїл Макрон назвав подію нападом. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за інцидент.