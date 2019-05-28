Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух у Франції: компоненти для бомби купили через інтернет. Фото: Голос Америки

Вибух у Франції: компоненти для бомби купили через інтернет

28 тра 2019, 10:40
999

Підозрюваний у скоєнні вибуху в Ліоні (Франція) купив всі необхідні складові для бомби через інтернет-магазин Amazon.

Loading...

Встановлено, що зловмисник замовив ацетон, мікросхеми, батарейки та перекис водню. Поліція намагається встановити мотиви скоєння злочину і можливий зв’язок з радикальним ісламом. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien, передає «РБК-Україна».

Затриманий 24-річний студент не криючись замовив все необхідне через свій аккаунт. Замовлення йому доставили додому. Поліція поки не змогла встановити причини нападу.

Разом зі студентом затримали 17-річного школяра (родич) і мати підозрюваного.

Як відомо, 24 травня в центрі Ліона навпроти пекарні вибухнула бомба. Посилку з вибухівкою начинили болтами, гвинтами і цвяхами. В результаті вибуху 13осіб отримали легкі поранення.

Пакет з бомбою зловмисник привіз на велосипеді, залишив посеред пішохідної вулиці і поїхав. Зловмисника затримали через три дні. Він потрапив на кілька камер відеоспостереження і його вдалося розшукати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Франції Еммануїл Макрон назвав подію нападом. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за інцидент.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеркаль: Україна у ноті до РФ запитає про механізм повернення моряків та суден

МЗС України підготувало ноту до Росії із запитанням, коли та як можна забрати захоплені в Керченській протоці судна та моряків. Київ також прагне домагатися в міжнародному арбітражі фіксації міжнародного статусу Керченської протоки

Новини України
11:04

Омеляну оголосили обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про обвинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у недостовірному декларуванні

Юридичні новини
10:43

Зеленський відвідав передові позиції фронту на Луганщині (ФОТО)

Чинний президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції фронту у Луганській області. Політик відвідав пост спостереження та зайшов у бліндажі поспілкуватися з бійцями

Новини України
20:25   27 тра
Новини партнерів
Загрузка...