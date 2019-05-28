Україна та Мексика готуються до безвізу. Фото: Європейська правда

https://racurs.ua/ua/n122447-ukrayina-ta-meksyka-pochaly-pidgotovku-do-zaprovadjennya-bezvizu-mij-krayinamy.html

Ракурс

Україна та Мексика почали підготовку до запровадження безвізового режиму між країнами.

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Київ та Мехіко днями провели двосторонні консультації у консульській сфері. Сторони проаналізували стан та перспективи співпраці у візово-міграційній сфері, а особливу увагу приділили темі щодо взаємного скасування візових вимог для українців та мексиканців. Про це 28 травня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ у Facebook.

У дипломатичному відомстві наголосили, що безвізовий режим між Україною та Мексикою дасть суттєвий імпульс розвитку багатовекторного двостороннього співробітництва, насамперед у туристичній, торговельно-економічної, інвестиційної, науково-культурній та інших сферах.

Українська та мексиканська сторони вже виробили алгоритм для укладення угоди про спрощення і скасування візових вимог для громадян обох країн.

Нагадаємо, 19 грудня Європейська комісія ухвалила другий звіт щодо виконання вимог безвізового режиму з Україною, а також низкою інших країн. У Брюсселі вважають, що усі країни виконують вимоги щодо режиму візової лібералізації, однак повинні вжити додаткових заходів.