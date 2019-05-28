Украина и Мексика готовятся к безвизу. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n122447-ukraina-i-meksika-nachali-podgotovku-k-vvedeniu-bezviza-mejdu-stranami.html

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Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами.

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Киев и Мехико провели двусторонние консультации в консульской сфере. Стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, а особое внимание уделили теме о взаимной отмене визовых требований для украинцев и мексиканцев. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что безвизовый режим между Украиной и Мексикой даст существенный импульс развитию многовекторного двустороннего сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах.

Украинская и мексиканская стороны уже выработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для граждан обеих стран.

Напомним, 19 декабря Европейская комиссия приняла второй отчет по выполнению требований безвизового режима с Украиной, а также рядом других стран. В Брюсселе считают, что все страны выполняют требования по режиму визовой либерализации, однако должны принять дополнительные меры.