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Ракурс
Заседание ВРУ. Фото: 112 Украина

Верховная Рада рассматривает изменения к военным стандартам (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 мая 2019, 10:04
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Верховная Рада 28 мая на пленарном заседании во втором чтении попытается принять законопроект № 8370 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов».

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Также народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проекты законов № 8369 «О внесении изменений в закон Украины «О службе в органах местного самоуправления», № 8051 «Об основах административно-территориального устройства Украины». Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на веб-странице ВРУ.

Ожидается, что парламентарии рассмотрят проекты постановлений № 8576 и № 8292 относительно изменений в административно-территориальном устройстве Донецкой и Львовской областей, законопроект № 10181 относительно исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы и другие документы. Кроме того, сегодня Рада может переименовать ряд населенных пунктов.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил председателю Комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении Избирательный кодекс, чтобы со следующей пленарной недели его мог рассмотреть парламент.

Источник: Ракурс


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