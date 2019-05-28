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Ракурс
Засідання ВРУ. Фото: 112 Україна

Верховна Рада розглядає зміни до військових стандартів (ТРАНСЛЯЦІЯ)

28 тра 2019, 10:04
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Верховна Рада 28 травня на пленарному засіданні у другому читанні спробує ухвалити законопроект № 8370 «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів».

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Також народні депутати планують розглянути в першому читанні проекти законів № 8369 «Про внесення змін до закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», № 8051 «Про засади адміністративно-територіального устрою України». Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на веб-сторінці ВРУ.

Очікується, що парламентарі розглянуть проекти постанов № 8576 та № 8292 щодо змін в адміністративно-територіальному устрої Донецької та Львівської областей, законопроект № 10181 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби та інші документи. Крім того, сьогодні Рада може перейменувати низку населених пунктів.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив голові Комітету з питань правової політики та правосуддя негайно підготувати до розгляду у другому читанні Виборчий кодекс, щоб з наступного пленарного тижня його міг розглянути парламент.

Джерело: Ракурс


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