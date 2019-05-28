Команда Зеленського почала пошук кадрів. Фото: iod.media

https://racurs.ua/ua/n122446-komanda-zelenskogo-pochala-poshuk-kadriv.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський запустив соціальний проект LIFT. На інноваційній платформі можна шукати вже існуючі вакансії з різних сфер або представити свою ідею чи продукт.

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У команді Зеленського заявили, що хочуть об'єднати інновації та спеціалістів, які зможуть зайнятись забезпеченням позитивних змін в Україні в рамках соціально-економічного та культурного розвитку.

Наразі відкрита betа-версія сайту, а у Зеленського заявили, що очікують великих навантажень на сайт і вже інтегрували на сайті Telegram-бота, який відповість на всі запитання.

Платформа обіцяє рівні критерії відбору, відсутність бюрократії та корупції.

На сайті зазначається, що проект створено для пошуку нових людей, проектів, ідей та розробок, які зроблять державу зручним сервісом для громадян.

На сайті є спеціальні віконця для тих, хто хоче запропонувати ідею, продукт або просто хоче приєднатись до соціального проекту від Зеленського.

Серед перших вакансій, які пропонує платформа, є навіть керівник самою платформою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», відкриття платформи анонсував президент Зеленський під час IT-конференції iForum.