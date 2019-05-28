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Ракурс
Команда Зеленского начала поиск кадров. Фото: iod.media

Команда Зеленского начала поиск кадров

28 мая 2019, 10:01
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский запустил социальный проект LIFT. На инновационной платформе можно искать уже существующие вакансии из разных сфер или представить свою идею или продукт.

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В команде Зеленского заявили, что хотят объединить инновации и специалистов, которые смогут заняться обеспечением положительных изменений в Украине в рамках социально-экономического и культурного развития.

Сейчас открыта betа-версия сайта, а у Зеленского заявили, что ожидают больших нагрузок на сайт и уже интегрировали на сайте Telegram-бота, который ответит на все вопросы.

Платформа обещает равные критерии отбора, отсутствие бюрократии и коррупции.

На сайте отмечается, что проект создан для поиска новых людей, проектов, идей и разработок, которые сделают государство удобным сервисом для граждан.

На сайте есть специальные окошки для тех, кто хочет предложить идею, продукт или просто хочет присоединиться к социальному проекту от Зеленского.

Среди первых вакансий, которые предлагает платформа, есть даже руководитель самой платформой.

Как ранее сообщал «Ракурс», открытие платформы анонсировал президент Зеленский во время IT-конференции iForum.

Источник: Ракурс


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