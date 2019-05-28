В США произошла стрельба, раненые в тяжелом состоянии. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n122444-v-ssha-proizoshla-strelba-ranenye-v-tyajelom-sostoyanii-foto.html

Ракурс

В США произошла стрельба. В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по пятерым прохожим. Четверо из них получили легкие ранения, а пятая жертва получила повреждения, которые несут угрозу жизни.

Loading...

Нападение произошло на улице Самнер-роуд вчера около 14.30 по местному времени. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Все они находятся в местных больницах. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Вашингтона.

Детективы квалифицировали инцидент, как нападение с целью убийства. Установлено, что напавший скрылся на серебристом автомобиле. Транспортное средство засняла камера видеонаблюдения.

Полиция начала поиск автомобиля и возможных лиц, причастных к этому нападению. Чтобы мотивировать граждан, полиция предложила вознаграждение в размере до 10 тыс. долл. за информацию, которая приведет к аресту или осуждению ответственных за стрельбу в округе Колумбия лиц.

Полиция просит быть осторожными и не предпринимать никаких действий. В случае опознания автомобиля или злоумышленника следователи просят звонить по телефону полиции.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве на детской площадке произошла драка со стрельбой. На мужчину с ребенком напали четверо человек. Он открыл стрельбу из травматического оружия.