Оружейный инцидент в Киеве. Фото: Информатор

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Ракурс

На Майдане Независимости в Киеве произошла драка с поножовщиной.

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Вооруженный инцидент произошел 28 мая около 00.45. Ранения в результате конфликта получил 18-летний парень, его доставили в больницу. Об этом сообщает «Информатор».

По информации издания, два молодых парня распивали алкогольные напитки на парапетах, возле Стелы Независимости. Мимо них проходила компания из трех человек, между молодыми людьми завязался разговор, одни предложили другим выпить.

Впоследствии общение переросло в конфликт, что завершился дракой. В ходе конфликта один из трех достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадал также еще один парень, а компания из трех исчезла в неизвестном направлении.

На месте происшествия работали правоохранители. Одного парня с ножевыми ранениями лица госпитализировали.

Напомним, в апреле на территории Николаевской области произошла резня в поезде «Харьков-Херсон». В результате конфликта с ножевыми ранениями доставили двух мужчин.