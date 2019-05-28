Збройний інцидент у Києві. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n122443-u-kyievi-na-maydani-nezalejnosti-grupa-molodykiv-vlashtuvala-biyku-z-rizanynou-video.html

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На Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною.

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Збройний інцидент стався 28 травня близько 00.45. Поранення внаслідок конфлікту дістав 18-річний хлопець, його доправили до лікарні. Про це повідомляє «Інформатор».

За інформацією видання, двоє молодих хлопців розпивали алкогольні напої на парапетах, біля Стели Незалежності. Повз них проходила компанія із трьох осіб, між молодиками зав’язалася розмова, одні запропонували іншим випити.

Згодом спілкування переросло в конфлікт, що завершилося бійкою. У ході конфлікту один з трьох дістав ніж та кілька разів вдарив ним опонента. Постраждав також ще один хлопець, а компанія із трьох зникла у невідомому напрямку.

На місці події працювали правоохоронці. Одного хлопця з ножовими пораненнями обличчя госпіталізували.

Нагадаємо, у квітні на території Миколаївської області сталася різанина в поїзді «Харків-Херсон». Внаслідок конфлікту з ножовими пораненнями доставили двох чоловіків.