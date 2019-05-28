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Напад із холодною зброєю стався в Японії. Фото: AP News

В Японії чоловік із ножем напав на групу школярів: є жертви, 16 поранених (ФОТО, ВІДЕО)

28 тра 2019, 08:25
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Різанину на автобусній зупинці поряд із залізничним вокзалом недалеко від Токіо влаштував невідомий, озброєний ножами.

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На групу школярів, які чекали на автобус, напав чоловік із двома ножами. Інцидент трапився в японському місті Кавасакі о 7.44 за місцевим часом. Жертвами нападу стали щонайменше двоє осіб, ще 16 дістали поранення. Одна із загиблих — юна учениця. Про це 28 травня повідомляє «ВВС Україна».

Після нападу підозрюваний завдав собі удар ножем у горло. Зловмисник, трохи старше 50 років, помер від поранення. Наразі мотив нападу невідомий. Поліцейські виявили два ножі на місці події.

Як відомо, в Японії дуже низький рівень злочинності, один із найнижчих у світі. При цьому останнім часом в країні зросла кількість нападів із застосуванням холодної зброї.

Різанина в Японії. Фото: Reuters

Нагадаємо, 31 березня невідомий чоловік із ножем нападав на людей у районі Едмонд, що на півночі Лондона. Зловмисник зумів поранити чотирьох осіб, зв’язку між жертвами не було, зловмисник обирав їх випадково.


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