Нападение с холодным оружием произошло в Японии. Фото: AP News

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Ракурс

Резню на автобусной остановке рядом с железнодорожным вокзалом недалеко от Токио устроил неизвестный, вооруженный ножами.

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На группу школьников, которые ждали автобус, напал мужчина с двумя ножами. Инцидент произошел в японском городе Кавасаки в 7.44 по местному времени. Жертвами нападения стали по меньшей мере два человека, еще 16 получили ранения. Одна из погибших — юная ученица. Об этом 28 мая сообщает «ВВС Україна».

После нападения подозреваемый нанес себе удар ножом в горло. Злоумышленник, чуть старше 50 лет, умер от ранения. Сейчас мотив нападения неизвестен. Полицейские обнаружили два ножа на месте происшествия.

Как известно, в Японии очень низкий уровень преступности, один из самых низких в мире. При этом в последнее время в стране возросло количество нападений с применением холодного оружия.

Напомним, 31 марта неизвестный мужчина с ножом нападал на людей в районе Эдмонд, что на севере Лондона. Злоумышленник сумел ранить четырех человек, связи между жертвами не было, злоумышленник выбирал их случайно.