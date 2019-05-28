В США торнадо стало причиной гибели двоих человек, есть раненые

https://racurs.ua/n122441-v-ssha-tornado-stalo-prichinoy-gibeli-dvoih-chelovek-est-ranenye.html

Ракурс

В американском городе Эль-Рино штат Оклахома прошел торнадо. Смертоносный вихрь уничтожил часть парка передвижных домов, разгоняясь до скорости 165 миль в час (265 км/ч).

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Метеорологи утверждают, что торнадо бушевало около четырех минут, но за это время оно успело преодолеть более 3,2 км. Во время чудовищного природного явления владельцы и жители трейлеров находились внутри машин. Об этом сообщает издание АВС.

Погибли два человека и еще по меньшей мере 29 человек получили ранения. У некоторых американцев тяжелые травмы.

По информации издания, всего неделю назад город пережил серьезное наводнение и теперь им пришлось справляться с последствиями торнадо. В городе много разрушенных домов, предприятий и линий электропередач.

Красный Крест начал оказывать помощь раненым, а в штате объявлена чрезвычайная ситуация. Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды.

За последние сутки было зарегистрировано 27 торнадо, а вода в реках трех штатов находится на рекордном уровне.

За прошлую неделю из-за погодных условий погибли по меньшей мере 15 человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одессе зафиксировали 100-метровый торнадо.