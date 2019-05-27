Электронные сигареты с ароматизаторами увеличивают риск сердечных заболеваний. Фото: politeka

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Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что электронные сигареты с ароматизирующей жидкостью увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Жидкость наносит серьезный ущерб даже в отсутствии никотина. Самыми вредными назвали ароматизаторы ментол и корица. Об этом сообщает Medical xpress.

В США сердечно-сосудистые болезни являются причиной около одной трети случаев смерти. Также установлено, что пассивное курение становится причиной 34 тыс. ранних смертей от сердечных заболеваний среди некурящих ежегодно.

Согласно исследованию, каждый пятый старшеклассник пробовал электронные сигареты. А многие даже постоянно использовали, хотя продажа этих изделий несовершеннолетним запрещена.

Ученые установили, что часть жидкостей оказалась умеренно токсичной для клеток человека, жидкости с ментолом и корицей больше других снижали жизнеспособность клеток.

Также жидкости в электронных сигаретах увеличили активность молекул, которые могут вызывать повреждение ДНК. Жидкости для сигарет нарушают способность культивируемых клеток образовывать капилляроподобные трубчатые структуры, связанные с ростом новых кровеносных сосудов.

Замечено снижение способности клеток мигрировать для заживления царапин и ран. Вредоносный эффект варьируется от концентрации никотина, но вкусовые компоненты также оказались причиной нанесения ущерба.

Ученые подчеркнули, что электронные сигареты обманывают потребителя и курящий может курить дольше обычного, а жидкости позволяют перейти на более высокую концентрацию никотина.