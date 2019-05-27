Електронні сигарети з ароматизаторами збільшують ризик серцевих захворювань. Фото: politeka

https://racurs.ua/ua/n122440-elektronni-sygarety-z-aromatyzatoramy-zbilshuut-ryzyk-sercevyh-zahvoruvan.html

Ракурс

Вчені з Медичної школи Стенфордського університету виявили, що електронні сигарети з ароматизуючою рідиною збільшують ризик серцево-судинних захворювань.

Loading...

Рідина завдає серйозної шкоди навіть за відсутності нікотину. Найшкідливішими назвали ароматизатори ментол і кориця. Про це повідомляє Medical xpress.

У США серцево-судинні хвороби є причиною близько однієї третини випадків смерті. Також встановлено, що пасивне куріння стає причиною 34 тис. ранніх смертей від серцевих захворювань серед некурящих щорічно.

Згідно з дослідженням, кожен п’ятий старшокласник пробував електронні сигарети. А багато хто навіть постійно використовували, хоча продаж цих виробів неповнолітнім заборонена.

Вчені встановили, що частина рідин виявилася помірно токсичною для клітин людини, рідини з ментолом і корицею більше інших знижували життєздатність клітин.

Також рідини в електронних сигаретах збільшили активність молекул, які можуть викликати пошкодження ДНК. Рідини для сигарет порушують здатність культивованих клітин утворювати капілляроподобні трубчасті структури, пов’язані з ростом нових кровоносних судин.

Помічено зниження здатності клітин мігрувати для загоєння подряпин і ран. Шкідливий ефект варіюється від концентрації нікотину, але смакові компоненти також виявилися причиною нанесення шкоди.

Вчені наголосили, що електронні сигарети обманюють споживача і курець може курити довше звичайного, а рідини дозволяють перейти на більш високу концентрацію нікотину.