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Електронні сигарети з ароматизаторами збільшують ризик серцевих захворювань. Фото: politeka

Електронні сигарети з ароматизаторами збільшують ризик серцевих захворювань

27 тра 2019, 23:41
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Вчені з Медичної школи Стенфордського університету виявили, що електронні сигарети з ароматизуючою рідиною збільшують ризик серцево-судинних захворювань.

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Рідина завдає серйозної шкоди навіть за відсутності нікотину. Найшкідливішими назвали ароматизатори ментол і кориця. Про це повідомляє Medical xpress.

У США серцево-судинні хвороби є причиною близько однієї третини випадків смерті. Також встановлено, що пасивне куріння стає причиною 34 тис. ранніх смертей від серцевих захворювань серед некурящих щорічно.

Згідно з дослідженням, кожен п’ятий старшокласник пробував електронні сигарети. А багато хто навіть постійно використовували, хоча продаж цих виробів неповнолітнім заборонена.

Вчені встановили, що частина рідин виявилася помірно токсичною для клітин людини, рідини з ментолом і корицею більше інших знижували життєздатність клітин.

Також рідини в електронних сигаретах збільшили активність молекул, які можуть викликати пошкодження ДНК. Рідини для сигарет порушують здатність культивованих клітин утворювати капілляроподобні трубчасті структури, пов’язані з ростом нових кровоносних судин.

Помічено зниження здатності клітин мігрувати для загоєння подряпин і ран. Шкідливий ефект варіюється від концентрації нікотину, але смакові компоненти також виявилися причиною нанесення шкоди.

Вчені наголосили, що електронні сигарети обманюють споживача і курець може курити довше звичайного, а рідини дозволяють перейти на більш високу концентрацію нікотину.

Джерело: Ракурс


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