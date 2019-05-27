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Вперше між Японією і Європою запустили лінію потягів. Фото: SeaNews

Вперше між Японією і Європою запустили лінію потягів

27 тра 2019, 22:59
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Вперше залізнична магістраль пов’яже Японію і Європу. Маршрут йде від Йокогами до Вроцлава, а вантаж цим шляхом можна доставити за 19 діб.

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Аналогічне перевезення через Суецький канал і море займає 45 днів. Сервіс перевезень спільно організували транспортна група FESCO і ВАТ «РЖД Логістика». Про це повідомляє Railfreight.

FESCO займається морської доставкою, обробкою в порту і наданням контейнерного парку. «РЖД Логістика», в свою чергу, проводить організацію залізничного перевезення.

Після успішного завершення тестової поїздки планується зробити послугу доступною для клієнтів. У перспективі, планується організація зворотного сервісу доставки з Європи до Японії.

За даними видання, майже всі вантажні перевезення між Європою і Японією здійснюються по морю, так як зараз це самий простий і надійний спосіб. Транссибірська магістраль повинна полегшити зв’язок Європи і Японії.

Очікується, що нове повідомлення дозволить вирішити безліч територіальний суперечок і створить швидкий і ефективний сервіс.

Як раніше повідомлялося, в Австралії з’явилося перше в світі підводне таксі.


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