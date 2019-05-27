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Ракурс
У Польщі дві українські студентки потрапили до ДТП. Фото: HRONIKA

У Польщі дві українські студентки потрапили до ДТП

27 тра 2019, 22:23
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У Польщі сталася серйозна ДТП, внаслідок якої дві українські студентки отримали тяжкі травми.

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Інцидент стався в районі Долини Служевської 25 травня. Наразі обидві дівчини перебувають під наглядом лікарів у медичному закладі. Про це повідомляє прес-служба посольства України у Польщі у своїй сторінці в Facebook.

Родичі дівчат прибули до Польщі та вже мали нагоду побачитись з постраждалими. Також до лікарні завітала консул, яка поспілкувалася з батьками та самими студентками.

Українки проходять навчання у варшавських вишах. Консул зустрілася з представником одного з вищих навчальних закладів.

Сам інцидент перебуває на контролі українського посольства у Польщі.

Зазначимо, що напередодні на півдні Польщі повністю згорів рейсовий автобус, який рухався з Києва до Праги. У ньому їхали 70 громадян України, яких швидко евакуювали.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Італії сталася ДТП за участю автобуса. Внаслідок аварії загинула одна жінка. Ще десятеро осіб дістали травми, четверо з них у тяжкому стані.

Джерело: Ракурс


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