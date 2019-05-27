В Польше две украинские студентки попали в ДТП. Фото: HRONIKA

https://racurs.ua/n122438-v-polshe-dve-ukrainskie-studentki-popali-v-dtp.html

Ракурс

В Польше произошло серьезное ДТП, в результате которого две украинские студентки получили тяжелые травмы.

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Инцидент произошел в районе Долины Служевской 25 мая. Сейчас обе девушки находятся под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше на своей страничке в Facebook.

Родственники девушек прибыли в Польшу и уже смогли увидеться с пострадавшими. Также в больницу пришла консул, которая пообщалась с родителями и самими студентками.

Украинки проходят обучение в варшавских вузах. Консул встретилась с представителем одного из высших учебных заведений.

Сам инцидент находится на контроле украинского посольства в Польше.

Отметим, что накануне на юге Польши полностью сгорел рейсовый автобус, который двигался из Киева в Прагу. В нем ехали 70 граждан Украины, которых быстро эвакуировали.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Италии произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии погибла одна женщина. Еще десять человек получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии.