Впервые между Японией и Европой запустили линию поездов. Фото: SeaNews

https://racurs.ua/n122439-vpervye-mejdu-yaponiey-i-evropoy-zapustili-liniu-poezdov.html

Ракурс

Впервые железнодорожная магистраль свяжет Японию и Европу. Маршрут следует от Йокогамы до Вроцлава, а груз по этому пути можно доставить за 19 суток.

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Аналогичная перевозка через Суэцкий канал и море занимает 45 дней. Сервис перевозок совместно организовали транспортная группа FESCO и ОАО «РЖД Логистика». Об этом сообщает Railfreight.

FESCO занимается морской доставкой, обработкой в порту и предоставлением контейнерного парка. «РЖД Логистика», в свою очередь, проводит организацию железнодорожной перевозки.

После успешного завершения тестовой поездки планируется сделать услугу доступной для клиентов. В перспективе, планируется организация обратного сервиса доставки из Европы в Японию.

По данным издания, почти все грузовые перевозки между Европой и Японией осуществляются по морю, так как сейчас это самый простой и надежный способ. Транссибирская магистраль должна облегчить связь Европы и Японии.

Ожидается, что новое сообщение позволит разрешить множество территориальный споров и создаст быстрый и эффективный сервис.

Как ранее сообщалось, в Австралии появилось первое в мире подводное такси.