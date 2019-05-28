У США торнадо стало причиною загибелі двох осіб, є поранені

https://racurs.ua/ua/n122441-u-ssha-tornado-stalo-prychynou-zagybeli-dvoh-osib-ie-poraneni.html

Ракурс

В американському місті Ель-Ріно штат Оклахома пройшов торнадо. Смертоносний вихор знищив частину парку пересувних будинків, розганяючись до швидкості 165 миль на годину (265 км/ч).

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Метеорологи стверджують, що торнадо вирувало близько чотирьох хвилин, але за цей час воно встигло подолати понад 3,2 км. Під час жахливого природного явища власники і мешканці трейлерів перебували всередині машин. Про це повідомляє видання АВС.

Загинули двоє осіб і ще щонайменше 29 осіб отримали поранення. У деяких американців важкі травми.

За інформацією видання, всього тиждень тому місто пережило серйозну повінь і тепер їм довелося справлятися з наслідками торнадо. У місті багато зруйнованих будинків, підприємств і ліній електропередач.

Червоний Хрест почав надавати допомогу пораненим, а в штаті оголошено надзвичайну ситуацію. Метеорологи попереджають про погіршення погоди.

За останню добу було зареєстровано 27 торнадо, а вода в річках трьох штатів перебуває на рекордному рівні.

За минулий тиждень через погодні умови загинули щонайменше 15 осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одесі зафіксували 100-метровий торнадо.