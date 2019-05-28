У США сталася стрілянина, поранені в тяжкому стані. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122444-u-ssha-stalasya-strilyanyna-poraneni-v-tyajkomu-stani-foto.html

Ракурс

У США сталася стрілянина. У Вашингтоні невідомий відкрив стрілянину по п’ятьом перехожим. Четверо з них отримали легкі поранення, а п’ята жертва отримала пошкодження, які несуть загрозу життю.

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Напад стався на вулиці Самнер-роуд вчора близько 14.30 за місцевим часом. Серед постраждалих є неповнолітній. Всі вони перебувають в місцевих лікарнях. Про це повідомляє прес-служба департаменту поліції Вашингтона.

Детективи кваліфікували інцидент, як напад з метою вбивства. Встановлено, що напав зник на сріблястому автомобілі. Транспортний засіб зняла камера відеоспостереження.

Поліція почала пошук автомобіля і можливих осіб, причетних до цього нападу. Щоб мотивувати громадян, поліція запропонувала винагороду в розмірі до 10 тис. дол. за інформацію, яка приведе до арешту або засудження відповідальних за стрілянину в окрузі Колумбія осіб.

Поліція просить бути обережними і не вживати ніяких дій. У разі впізнання автомобіля або зловмисника слідчі просять телефонувати поліції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною. На чоловіка з дитиною напали четверо осіб. Він відкрив стрілянину з травматичної зброї.