Взрыв во Франции: компоненты для бомбы купили через интернет. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n122448-vzryv-vo-francii-komponenty-dlya-bomby-kupili-cherez-internet.html

Ракурс

Подозреваемый в совершении взрыва в Лионе (Франция) купил все необходимые составляющие для бомбы через интернет-магазин Amazon.

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Установлено, что злоумышленник заказал ацетон, микросхемы, батарейки и перекись водорода. Полиция пытается установить мотивы совершения преступления и возможную связь с радикальным исламом. Об этом сообщает французское издание Le Parisien, передает «РБК-Украина».

Задержанный 24-летний студент не таясь заказал все необходимое через свой аккаунт. Заказ ему доставили на дом. Полиция пока не смогла установить причины нападения.

Вместе со студентом задержали 17-летнего школьника (родственник) и мать подозреваемого.

Как известно, 24 мая в центре Лиона напротив пекарни взорвалась бомба. Посылку со взрывчаткой начинили болтами, винтами и гвоздями. В результате взрыва 13 человек получили легкие ранения.

Пакет с бомбой злоумышленник привез на велосипеде, оставил посреди пешеходной улицы и уехал. Злоумышленника задержали спустя три дня. Он попал на несколько камер видеонаблюдения и его удалось разыскать.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Франции Эммануил Макрон назвал происшествие нападением. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.