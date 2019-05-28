Конфлікт в Косові: армія Сербії в повній бойовій готовності через арешти. Фото: info-balkan

https://racurs.ua/ua/n122451-konflikt-v-kosovi-armiya-serbiyi-v-povniy-boyoviy-gotovnosti-cherez-areshty.html

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У Косові прокотилася хвиля арештів в колишній сербській провінції. Прем'єр-міністр країни Рамуш Харадінай заявив, що в регіоні проводиться операція по боротьбі з організованою злочинністю і контрабандою.

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Також під час арештів були затримані співробітники митниці та поліції. Харадінай закликав до спокою, а напруга на Балканах помітно зросла. Про це повідомляє видання The Associated Press.

Тим часом, армія Сербії була приведена в стан повної бойової готовності. У сербському уряді заявили, що поліція Косово намагається вигнати і залякати сербів, які живуть в провінції.

Самі дії правоохоронців назвали загрожуючими стабільності та пообіцяли, що Сербія відреагує протягом дня, якщо арешти не припиняться.

У стан бойової готовності привели, зокрема, ту частину військ, які дислоковані біля кордону з Косовом.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що влада в Косові повністю втрачена, і тепер необхідно визнати найбільшу національну поразку.

Зазначимо, що Сербія втратила контроль над Косовом в 1999 році, коли НАТО втрутилося і припинило криваве придушення косовських сепаратистів. У 2008 році Косово проголосило незалежність, але Сербія цей факт відмовилася визнавати.

Як раніше повідомлялося, влада Косово вирішила витратити 300 млн євро на створення своєї армії.