В Євросоюзі почнуть циркулювати нові банкноти. Фото: InvestFuture

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Ракурс

Нові банкноти номіналом 100 і 200 євро почнуть циркулювати в Євросоюзі з сьогоднішнього дня. Вони мають новий дизайн і стійкіші до підробки.

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У нових банкнот збільшений смарагдовий номер і супутникова голограма, що дозволяє легко неозброєним оком виявити підроблені банкноти. Про це повідомляють в прес-службі Європейського центробанку.

На супутниковій голограмі (срібляста смужка на банкноті) можна помітити маленькі символи євро, які почнуть переміщатися навколо числа, якщо нахилити банкноту. На сріблястій смузі також можна побачити архітектурний мотив, великий символ євро і портрет Європи.

У нових банкнотах створили збільшене смарагдове число, всередині якого також є символи євро. Це число є на всіх інших банкнотах цієї серії (серія Europa), але символи присутні тільки на цій.

Нові євро мають той самий розмір, що і банкнота на 50 євро, що значно спростить їхню обробку на машинах і зберігання в гаманці. У центробанку зазначають, що нові купюри менш схильні до зносу і прослужать довше.

Купюра номіналом 100 євро є третьою за популярністю після 50 і 20 євро. Затребуваність на купюри номіналом 100 і 200 євро зростає щорічно зі ставкою 7,6% і 8,6% відповідно.

Банкноти першої серії номіналом 100 і 200 євро залишаться законними, але поступово будуть вилучатися з обігу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», купюра в 500 євро більше не буде випускатися в країнах Європи.