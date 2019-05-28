Без гречки, але з цукром і ліками: в Україні стартували вибори до Ради, фото — Дзеркало тижня

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В Україні стартувала виборча кампанія. Комітет виборців України (КВУ) зафіксував випадки ймовірного підкупу виборців під час роздачі цукру, ліків, м’ячів та квитків.

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Комітет зафіксував масову роздачу громадянам товарів та послуг від імені ймовірних кандидатів у народні депутати, які балотуватимуться в одномандатних округах. Прес-служба КВУ у Фейсбук повідомила, що роздача здійснювалася від імені благодійних фондів й раніше, але після оголошення достроких виборів суттєво активізувалася.

Спостерігачі КВУ зафіксували такі випадки у Луганській, Одеській, Полтавській і Житомирській областях.

У Сєвєродонецьку 24 травня громадянам безкоштовно роздавали цукор від імені народного депутата Сергія Шахова. Майбутні виборців отримували подарунки в пакетах із символікою партії «Наш Край».

Одеські ЗМІ повідомили, що в одному з округів пенсіонерам роздавали ліки від імені народного депутата Геннадія Чекіти. Набір включав валеріанку, перекис водню, бинт, вату, цитрамон, активоване вугілля. У подарунковий набір включили й лист із зображенням нардепа.

А от нардеп Артем Вітко привітав із закінченням навчання школярів Малоперещепинської ЗОШ І-ІІІ (Полтавська область) і подарував м’ячі.

У Житомирі 25 травня нардеп Борислав Розенблат і міська влада відкрили інклюзивний спортмайданчик. Його встановили за кошти держбюджету, але на майданчику є напис про те, що він «встановлений за ініціативи народного депутата Борислава Розенблата».

У Коростені 25 травня благодійний фонду Сергія Пашинського до дня міста організував спортивні змагання зі стрітболу та воркауту і дитячі конкурси. Учасники отримали подарунки від фонду Пашинського — квитки до аквапарку в Києві і грошовий приз.

В КВУ нагадують, що такі дії юридично не є підкупом виборців, оскільки депутати, від імені яких даруються товари чи послуги, ще не є зареєстрованими кандидатами на виборах. Але в комітеті вказують на недоброчесність такої діяльності, адже вона є формою фінансового стимулювання виборців.