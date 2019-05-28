Глава миссии ЕС о Луценко: генпрокурором должен быть прокурор, а не политик. Фото: KHARKIV Today

https://racurs.ua/n122458-glava-missii-es-o-lucenko-genprokurorom-doljen-byt-prokuror-a-ne-politik.html

Ракурс

Руководитель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас резко раскритиковал генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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По словам Ланчинскаса, занимать должность генпрокурора должен прокурор, а не политик. Прокурор не может быть политизированным и представлять политическую силу. Об этом заявил Ланчинскас в своем интервью «Европейской правде».

Ланчинскас утверждает, что публикация Луценко в Facebook материалов уголовных дел, результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк и имен детективов НАБУ под прикрытием запрещена законом и является неприемлемым.

Должность главного прокурора должен занимать профессиональный юрист высшего ранга с высокими моральными ценностями. По словам Ланчинскаса, поведение подчиненных в 70% случаев зависит от примера руководства. Если есть проблемы, то причины нужно искать именно там.

Ланчинскас отметил, что сейчас ведется аудит прокуратуры при финансировании Совета Европы. На основе результатов необходимо будет разработать реформирование ведомства. Новому генпрокурору, подчеркивает Ланчинскас, надо будет вдохновить своих подчиненных поверить в него и тогда наступят изменения в этой системе.

Как ранее сообщал «Ракурс», нардеп Сергей Лещенко заявил, что генпрокурор Луценко сговорился с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.