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Флагман Redmi K20 Pro. Фото: Android Central

Компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro по доступной цене (ФОТО)

28 мая 2019, 13:34
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Китайская компания Xiaomi (Сяоми) представила флагманские смартфоны Redmi Redmi K20 и Redmi K20 Pro (Редми). Новинки получили мощную начинку и яркий дисплей.

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Смартфоны получили AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 6,39 дюйма. Экран, благодаря отсутствию каких-либо вырезов или «капелек», занимает 91,9% площади передней панели. Корпус телефона стеклянный с металлическими вставками. Разблокировать телефон можно благодаря встроенному в экран оптическому сканеру отпечатков пальцев седьмого поколения. Об этом сообщает 4PDA.

Новинка получила восьмиядерный процессор Snapdragon 855. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, встроенного накопителя — 64, 128 или 256 ГБ. Смартфон оснастили тройной основной камерой на 48, 8 и 13 Мп. Фронтальный модуль на 20 Мп активируется с помощью выдвижного механизма. Производитель заявляет о ресурсе в 300 тыс. циклов срабатывания.

Redmi K20 Pro получил аккумулятор на 4000 mAh с функцией быстрой зарядки, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников. Заявлена и работа функции NFC.

Ожидается, что Redmi K20 Pro поступит в продажу 1 июня, а Redmi K20 — 6 июня. Версия Redmi K20 с 6ГБ «оперативки» и 64 ГБ встроенной будет стоить 289 долл., а версия с 128 ГБ внутренней памяти — 303 долл. Самая дорогая версия Redmi K20 Pro с 8 ГБ «оперативки» и 256 ГБ внутренней памяти будет стоить 434 долл.

Новинка от компании «Сяоми». Фото: YouTube

Новинка от компании «Сяоми». Фото: YouTube

Новинка от компании «Сяоми». Фото: YouTube

Напомним, компания Xiaomi (Сяоми) планирует выпустить смартфон без рамок вокруг дисплея и без механических кнопок управления. Производитель зарегистрировал патент на дизайн устройства во Всемирной организации интеллектуальной собственности.


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