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Прикордонник погорів на хабарі. Фото: Інформатор

На Буковині прикордонника затримали за систематичне хабарництво (ФОТО)

28 тра 2019, 14:14
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За хабар затримали дільничного інспектора військового містечка «Кельменці» Чернівецького прикордонного загону.

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Співробітник Державної прикордонної служби систематично отримував хабарі за безперешкодне переправлення через кордон з Молдовою лікарських засобів, анаболічних препаратів та спортивного харчування. Контрабандні товари провозили поза митними пунктами пропуску. Про це 28 травня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Посадовця затримали на центральній вулиці Кельменців під час отримання чергової частини хабаря у розмірі 1 тис. 200 дол.

Зловмиснику оголосили про підозру в межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Затримання на хабарі. Фото: СБУ

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України упіймала на хабарі патрульного Нацполіції Запорізької області та депутата Черкаської облради. Патрульний вимагав 10 тис. долл. в обмін на надання йому інформації про те, де знаходиться вкрадене з військової частини майно, а депутат періодично брав хабарі у підприємців за оренди земельних ділянок.

Джерело: Ракурс


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