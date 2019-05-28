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Погода в Україні 29 травня буде тепла і сонячна, тільки на заході очікуються дощі. Фото: Ракурс

Погода в Україні 29 травня буде тепла і сонячна, тільки на заході очікуються дощі (КАРТА)

28 тра 2019, 14:16
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Погода в Україні 29 травня порадує українців теплом і сонцем, тільки в західних областях країни будуть дощі з грозами.

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На сході України останні дні весни принесуть спеку — температура повітря підніметься до 32° вище нуля. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 29 травня прогнозується хмарна і тепла. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 26−28° тепла.

У Львові в найближчу добу буде йти дощ з грозою. Очікується невелике похолодання. Вночі температура повітря 12−14° тепла, вдень 21−23° тепла.

В Одесі в середу буде тепла і сонячна погода, дощів не прогнозують. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 27−29°.

У Дніпрі 29 травня Гідрометцентр обіцяє спеку і мінливу хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16−18° вище нуля, вдень очікується 30−32° тепла.

У Харкові завтра синоптики прогнозують спекотну погоду без опадів. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 30−32° тепла за Цельсієм.

У Карпатах 29 травня протягом дня йтиме дощ з грозою. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 21−23° вище нуля.

Погода в Україні 29 травня буде сонячна. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 29 травня буде неспокійна. Після півночі очікується слабка магнітна буря. Протягом дня будуть невеликі хвилювання.

Геомагнітна обстановка у Києві 29 травня. Фото: gismeteo

Джерело: Ракурс


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